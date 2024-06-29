Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Сказка о рыбаке и рыбке»: эсхатологическое пророчество?

«Сказка о рыбаке и рыбке»: эсхатологическое пророчество?

Творческое наследие великого поэта поистине неисчерпаемо В этом году мы отметили юбилей А.С. Пушкина – 225 лет со дня рождения.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Мила. Совершенно согласен как с автором данной статьи, так и с одним из её комментаторов в источнике( Александром С): ===&quot;Прекрасная статья и всё как говорится на злобу дня. Впрочем, затронутое актуально во все времена, начиная с сотворения мира и до его окончания. Единственно, что хотелось бы дополнить. Эсхатология сама определяется законами Бытия и развивается по законам Бытия, установленным Богом. Без этих законов эсхатология просто не работала бы. И человек бессилен против законов Бытия, также как он бессилен против законов по которым работает материальный мир. Максимум, что в состоянии человек сделать, это познать эти законы. И если с законами материального мира человечество ещё как-то худо бедно мирится, то с законами Бытия засада полная. Если коротко и мягко, то человечество в основной своей массе их не признает, да и в основной своей массе уже их и не знает. А если ещё точнее, то человечество подобно барану, ломится в закрытые ворота, пытаясь переделать законы Бытия под свои нужды и интересы в какие-то свои &quot;правила&quot;. От того и темнеет море, сигнализируя нам, что мы приближаемся к концу времен, за которым открывается вечность.&quot;=== И, конечно, Человек бессилен перед ЗАКОНОМ БЫТИЯ, НО! Он может, познав эти законы( а путь познания есть), гармонизировать СВОЮ ЖИЗНЬ с этим ЗАКОНОМ, что позволит ему перейти на новую ступень развития личности и, как результат, обрести принадлежность к обществу более высокого Духовного развития. Всего доброго.
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