«Сказка о рыбаке и рыбке»: эсхатологическое пророчество?

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Мила. Совершенно согласен как с автором данной статьи, так и с одним из её комментаторов в источнике( Александром С): ==="Прекрасная статья и всё как говорится на злобу дня. Впрочем, затронутое актуально во все времена, начиная с сотворения мира и до его окончания. Единственно, что хотелось бы дополнить. Эсхатология сама определяется законами Бытия и развивается по законам Бытия, установленным Богом. Без этих законов эсхатология просто не работала бы. И человек бессилен против законов Бытия, также как он бессилен против законов по которым работает материальный мир. Максимум, что в состоянии человек сделать, это познать эти законы. И если с законами материального мира человечество ещё как-то худо бедно мирится, то с законами Бытия засада полная. Если коротко и мягко, то человечество в основной своей массе их не признает, да и в основной своей массе уже их и не знает. А если ещё точнее, то человечество подобно барану, ломится в закрытые ворота, пытаясь переделать законы Бытия под свои нужды и интересы в какие-то свои "правила". От того и темнеет море, сигнализируя нам, что мы приближаемся к концу времен, за которым открывается вечность."=== И, конечно, Человек бессилен перед ЗАКОНОМ БЫТИЯ, НО! Он может, познав эти законы( а путь познания есть), гармонизировать СВОЮ ЖИЗНЬ с этим ЗАКОНОМ, что позволит ему перейти на новую ступень развития личности и, как результат, обрести принадлежность к обществу более высокого Духовного развития. Всего доброго.