Минобороны показало кадры работы расчетов «Панцирь-С» в курском приграничье

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно несут боевое дежурство и следят за воздушным пространством над позициями Вооруженный сил (ВС) России в приграничных районах Курской области.
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