Власти европейских стран копируют политику киевского режима и тем самым толкают своё население к нищете и вооружённым конфликтам, заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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