Федерация велоспорта согласна с Винер по проведению совета об участии в ОИ

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов поддержал инициативу главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая предложила провести тренерский совет по вопросу о неучастии в Олимпиаде, передает "Спорт-Экспресс".
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