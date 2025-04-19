Имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» арестовали

Прокуратура просит направить в доход государства 100% акций предприятий под контролем топ-менеджеров Фрунзенский районный суд арестовал имущество предприятий экс-начальника департамента «Газпрома» Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера «Газпрома» Алексея Митюшова, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
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