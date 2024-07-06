За месяц в цветочных поставках из республики опасную болезнь находили уже трижды.За прошедший месяц специалистами Россельхознадзора в нескольких регионах России были обнаружены цветы, заражённые опасным вредителем.
Армения отправляет в Россию заразные цветы
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Вообще у армян ничего брать не надо , включая пойло которое именуют коньяк коим залили всю Россию. Своё есть, тако же и цветы. Пусть продают своим друзьям по ту сторону границы.
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