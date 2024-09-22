Дети ломали новые качели на Лыбедском бульваре

Отмечается, что подростки на просьбу перестать данные действия реагировали агрессивно. «Уже сломали трос! В ответ на замечания ходят и зачем-то снимают прохожих и несут какую то чушь! Родители проведите беседу со своими детьми! Участковому уже позвонили», – написали в посте.