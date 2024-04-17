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Илья Малинин: «Нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит куда хуже»

Малинин – сын фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Россию и Узбекистан. Он родился в США и представляет на соревнованиях эту страну.

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