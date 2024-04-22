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Делегация Поморья возложила венки к Монументу Победы в Минске

Делегация Поморья возложила венки к Монументу Победы в Минске

Губернатор Архангельской области вместе с представителями правительства региона прибыл в Республику Беларусь с рабочей поездкой наканунеНачалась она, напомним, открытием регулярного авиасообщения между Архангельском и Минском — последний прямой рейс по этому маршруту был ровно 30 лет назад.

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