Данияр Елеусинов о продолжении карьеры: «У меня еще лет 5-6, цель – выиграть пояса»

Казахстанский боксер, победитель Олимпиады Данияр Елеусинов рассказал о своих планах в карьере после разрыва контракта с менеджерами Элвисом Креспо и Зией Алиевым: «Планы поскорее вернусь на ринг, есть много вариантов.