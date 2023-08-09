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Данияр Елеусинов о продолжении карьеры: «У меня еще лет 5-6, цель – выиграть пояса»

Казахстанский боксер, победитель Олимпиады Данияр Елеусинов рассказал о своих планах в карьере после разрыва контракта с менеджерами Элвисом Креспо и Зией Алиевым: «Планы поскорее вернусь на ринг, есть много вариантов.

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