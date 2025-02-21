В Ленобласти за сутки от снега очистили более 3500 километров дорог

Также повалили 530 деревьев, которые могли упасть на проезжую часть На дорогах Ленобласти работают комбинированные дорожные машины со специальными боковыми отвалами – они убирают не только проезжую часть, но и обочины, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.