Деньги от продажи квартиры Зеленских в Крыму направят на нужды СВО

Руководство Крыма собирается отправить деньги, полученные от продажи национализированной квартиры супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, на поддержку российских участников спецоперации и их семей.
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