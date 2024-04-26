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Как замариновать курицу для шашлыка, чтобы она была сочной

Как замариновать курицу для шашлыка, чтобы она была сочной

3 лучших рецепта фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ отличие от шашлыка из другого вида мяса, шашлык из курицы — довольно универсальное блюдо, которое подходит для детей, тех, кто предпочитает птицу и диетическое мясо, тех, кто не ест свинину из религиозных соображений и так далее.

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