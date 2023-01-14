Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе

Все погибшие были в машине, которая врезалась в автобус.фото: 42.мвд.рф--> Жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса в Топкинском округе Кемеровской области стали пять человек, сообщает 14 января пресс-служба регионального управления МВД.