Астроном рассказал, какие небесные явления можно будет наблюдать этой осенью

Осенью этого года на ночном небе можно будет увидеть две кометы — 220P/McNaught и 161P/Hartley-IRAS. Их можно будет наблюдать в большие любительские телескопы, сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Маслова, ведущего инженера обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ).
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