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Нижегородская правда

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Астроном рассказал, какие небесные явления можно будет наблюдать этой осенью

Астроном рассказал, какие небесные явления можно будет наблюдать этой осенью

Осенью этого года на ночном небе можно будет увидеть две кометы — 220P/McNaught и 161P/Hartley-IRAS. Их можно будет наблюдать в большие любительские телескопы, сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Маслова, ведущего инженера обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ).

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