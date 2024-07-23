МотоТаня перед аварией заявила, что хочет покорить Турцию Блогер МотоТаня на фоне заката. Обложка © VK / Таня Озолина Погибшая российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, за четыре дня до смертельного ДТП заявила о желании покорить Турцию.
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