Названы 5 признаков ценной женщины, к которой тянутся мужчины«Ах, какая женщина, мне бы быть такой», — вздыхают дамы всех возрастов, забывая о том, что есть ряд женских качеств, которые мужчины ценят больше всего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии