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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о культивировании конопли, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о культивировании конопли, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

В пригороде Комсомольска-на-Амуре в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества в ходе проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.

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