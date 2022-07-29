В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о культивировании конопли, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

В пригороде Комсомольска-на-Амуре в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества в ходе проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.
В пригороде Комсомольска-на-Амуре в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества в ходе проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.
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