СССР-Россия
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СССР-Россия

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Поставщик попавшего в кадр фильма о Путине кефира заявил о готовности нарастить его выпуск

Поставщик попавшего в кадр фильма о Путине кефира заявил о готовности нарастить его выпуск

Рязанское предприятие «Вакинское агро» готово нарастить выпуск продукции после того, как кефир его производства попал в кадр фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина о президенте России Владимире Путине «Россия.

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Румина Мавлеева
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14 час.
Сергей
Во как лихо комсомольцы подтянули Путина на рекламу кефира!
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11 час.
ПавелЗзаварзин
Цирк!
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11 час.
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