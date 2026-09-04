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Казанда милли ярыммарафон үткәрелү сәбәпле үзәк урамнарда хәрәкәт вакытлыча чикләнә

Казанда милли ярыммарафон үткәрелү сәбәпле үзәк урамнарда хәрәкәт вакытлыча чикләнә

Казанда 10-11 октябрьдә «Казан милли ярыммарафоны» Бөтенроссия җиңел атлетика ярышлары узачак. Шул сәбәпле, шәһәрдә транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә һәм кайбер үзәк урамнарда парковка тыела.

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