Казанда милли ярыммарафон үткәрелү сәбәпле үзәк урамнарда хәрәкәт вакытлыча чикләнә

Казанда 10-11 октябрьдә «Казан милли ярыммарафоны» Бөтенроссия җиңел атлетика ярышлары узачак. Шул сәбәпле, шәһәрдә транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә һәм кайбер үзәк урамнарда парковка тыела.
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