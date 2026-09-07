В Москве двоих работников депо задержали за попытку кражи топлива на станции

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали двоих работников локомотивного депо, которые пытались похитить топливо на станции Москва-Ленинградская.
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