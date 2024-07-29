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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Ливерпуля» Колкер перешел в 16-й клуб в карьере – в «Кечиоренгюджю» из 2-й турецкой лиги. Ранее бывший игрок сборных Англии, Великобритании и Сьерра-Леоне искал работу через LinkedIn

32-летний игрок в мае опубликовал пост в социальной сети LinkedIn о поиске работы. Теперь Колкер объявил, что возвращается в Турцию, подписав контракт с «Кечиоренгюджю» из 2-го дивизиона.

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