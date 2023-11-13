Известного телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом в Боткинскую больницу

Предварительно, ему стало плохо в ресторане, где он смотрел футбол "Спартак" - "Ростов".В воскресенье вечером, 12 ноября, телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы, где он смотрел футбольный матч "Спартак" — "Ростов".