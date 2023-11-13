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Известного телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом в Боткинскую больницу

Известного телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом в Боткинскую больницу

Предварительно, ему стало плохо в ресторане, где он смотрел футбол "Спартак" - "Ростов".В воскресенье вечером, 12 ноября, телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы, где он смотрел футбольный матч "Спартак" — "Ростов".

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