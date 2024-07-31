С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялась тренировка по РХБ защите

В ходе тренировки с личным составом воинских частей армейского корпуса ВВО были отработаны как одиночные нормативы по применению средств РХБ защиты, так и в составе подразделений, в ходе которой отрабатывалась слаженность действий подразделений при поступлении условного сигнала.