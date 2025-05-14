В Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ

Минобороны Соединённых Штатов «считает возможным» прямое противостояние Вашингтона и Российской Федерации в случае эскалации конфликта на Украине, заявил руководитель Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.
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