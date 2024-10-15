Наталье Ионовой устроили бойкот на съемках «голубых огоньков»

Певицу после скандала в Красноярске не позвали на съемки новогодних шоу. Наталья Ионова Социальные сетиНатальи Ионова, выступавшая раньше под псевдонимом Глюк'оZа, не попала в списки звездных участников праздничных программ.
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