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Джарен Джексон-младший не стал воспринимать всерьез слова Баркли, который желает США поражения на ЧМ-2023: «Уверен, ему самому это показалось смешным»

Центровой сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон с улыбкой отреагировал на заявление бывшего игрока НБА Чарльза Баркли, который сказал, что «будет здорово, если сборная США не выиграет чемпионат мира».

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