Смотрите дважды: 17 кадров с подвохом

Есть снимки, которые считываются мгновенно, а есть такие, где взгляд цепляется за что-то непонятное. На первый взгляд — привычная бытовая сцена, но стоит задержаться на деталях, и восприятие переворачивается.
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