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Шняги.Нет

4 подписчика

Смотрите дважды: 17 кадров с подвохом

Смотрите дважды: 17 кадров с подвохом

Есть снимки, которые считываются мгновенно, а есть такие, где взгляд цепляется за что-то непонятное. На первый взгляд — привычная бытовая сцена, но стоит задержаться на деталях, и восприятие переворачивается.

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