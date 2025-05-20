Ортодонт рассказала о методе исправления прикуса без брекетов

Современные ортодонтические технологии позволяют исправить прикус, не прибегая к установке брекетов. Об этом 20 мая «Известиям» рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.
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