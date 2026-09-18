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Сон — ваш главный союзник: ученые раскрыли, как качество отдыха защищает от кучи болезней

Представьте: вы просыпаетесь бодрым, полным энергии, а не с мыслью «еще пять минуточек». Оказывается, это не просто приятный бонус, а настоящий щит от целой кучи болячек.

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