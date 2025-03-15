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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Не очень хорошо провели квалификацию. Но в гонке «Феррари» способна отыграться даже в сухих условиях»

Руководитель Скудерии подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что команда не может быть довольна 7 и 8 местом на стартовой решетке.

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