НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Борьба с последствиями непогоды продолжается!

Борьба с последствиями непогоды продолжается!

Борьба с последствиями непогоды продолжается!Reposted (Дорожное городское хозяйство): Противогололедной обработке тротуаров – особое вниманиеВ условиях температурных «качелей» МКУ «Дорожное городское хозяйство» усилило работу по противогололедной обработке проезжей части, а также тротуаров и пешеходных зон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх