Борьба с последствиями непогоды продолжается!Reposted (Дорожное городское хозяйство): Противогололедной обработке тротуаров – особое вниманиеВ условиях температурных «качелей» МКУ «Дорожное городское хозяйство» усилило работу по противогололедной обработке проезжей части, а также тротуаров и пешеходных зон.
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