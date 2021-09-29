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МЧС России обеспокоено ростом происшествий при обогреве жилья и призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности

МЧС России обеспокоено ростом происшествий при обогреве жилья и призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности

В осенне-зимний период в России увеличивается количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования.

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