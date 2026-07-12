NYT назвала «серого кардинала» Венесуэлы

Политика как она есть

Госсекретарь США Марко Рубио в 2026 году стал ключевой фигурой, своего рода «серым кардиналом» в управлении Венесуэлой, пишут обозреватели Тайлер Пейджер и Анатолий Курманаев в статье для The New York Times.