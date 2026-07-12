NYT назвала «серого кардинала» Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио в 2026 году стал ключевой фигурой, своего рода «серым кардиналом» в управлении Венесуэлой, пишут обозреватели Тайлер Пейджер и Анатолий Курманаев в статье для The New York Times.
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