Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT назвала «серого кардинала» Венесуэлы

NYT назвала «серого кардинала» Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио в 2026 году стал ключевой фигурой, своего рода «серым кардиналом» в управлении Венесуэлой, пишут обозреватели Тайлер Пейджер и Анатолий Курманаев в статье для The New York Times.

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