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Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

Грузинский парламент начинает реализацию процедуры преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния, сообщает пресс-служба законодательного органа Утром в понедельник, 27 мая, комитет по юридическим вопросам парламента соберется на заседание, где будут рассматривать вето.

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