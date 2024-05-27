Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

Грузинский парламент начинает реализацию процедуры преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния, сообщает пресс-служба законодательного органа Утром в понедельник, 27 мая, комитет по юридическим вопросам парламента соберется на заседание, где будут рассматривать вето.