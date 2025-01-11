🇺🇸💰Забавно наблюдать за тем, как Цукерберг и Meta «держат нос по ветру» и «переобуваются» в последний момент.
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🇺🇸💰Забавно наблюдать за тем, как Цукерберг и Meta «держат нос по ветру» и «переобуваются» в последний момент.
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