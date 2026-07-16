Сделано в США: представлен электромобиль со встроенным телевизором за $15 000 от Chip Motors

Новинка получила запас хода до 160 км, зарядку NACS, моющийся салонАмериканский стартап Chip Motors представил компактный электрический автомобиль класса Life Utility Vehicle (LUV), сочетающий простую конструкцию, широкие возможности персонализации и необычный сервис дистанционного управления.
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