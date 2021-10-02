Сергей ЕПолитика"Договаривайтесь с русскими": премьер Венгрии отказался учитывать мнение Украины по газу Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Украине "договариваться с русскими" по вопросу газа.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLudmila BlauaЕсть хорошая песня Не воюйте с русскими. Молодец Орбан! Так и должно быть. Он избран своим электоратом и отвечает за него.ИгорьКакелы, трэбо ще шипче скакать!!!))слава кимХохлы вы на самом деле дебилы. Отмараживайте себе уши на зло врагам Украины. Флаг вам в руки и ноги и скачите с бандеровскимКомментировать
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