Медведев назвал Джо Байдена позором США

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев комментируя выступление Байдена с традиционным посланием «О положении страны», выразил острую критику в адрес президента США Джо Байдена, указав на его недостойное сравнение с Рузвельтом.
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