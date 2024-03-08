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Медведев назвал Джо Байдена позором США

Медведев назвал Джо Байдена позором США

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев комментируя выступление Байдена с традиционным посланием «О положении страны», выразил острую критику в адрес президента США Джо Байдена, указав на его недостойное сравнение с Рузвельтом.

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