Зеленский пообещал Байдену «лишить Россию превосходства в воздухе»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом во время протокольной съемки в Белом Доме во вторник, 12 декабря, заявил, что в его цели на следующий год входит «лишение России преимущества в воздухе», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.
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