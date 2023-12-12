Зеленский пообещал Байдену «лишить Россию превосходства в воздухе»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом во время протокольной съемки в Белом Доме во вторник, 12 декабря, заявил, что в его цели на следующий год входит «лишение России преимущества в воздухе», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.