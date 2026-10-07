Почему советская Украина жила лучше России — и всё равно ушла

History Fact Check В конце восьмидесятых советский человек знал: за колбасой надо ехать в Москву.
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Не четыре АЭС , а пять - Ровенская , Хмельницкая , Чернобыльская , Николаевская , Запорожская . Шестую Крымскую побоялись строить . Ленин и Сталин сотворили великую Украину . А потом и Хрущев с Брежневым влили в нее валюту заработанную на экспорте российских энергоносителей .
на рубеже 80-90-х только не ленивый во всех республиках не орал, что русские без них перемрут от голода. Оказалось, что всё не так. Именно поэтому сегодня столько ненависти к России у той же Средней Азии. Там мнили, что будут сидеть на золотых унитазах, а русские будут вымаливать у них лепешку. Оказалось, что это они вынуждены валом валить в Россию, чтобы не передохнуть от голода. Украина тоже пережила шок, когда выяснилось, что Россия, в принципе, имеет всё, чтобы не умирать от голода. Это больше всего и бесило украинских селюков и свидомитов, что русские не молят о краюхе хлеба, а бордели в России переполнены "гарными дывчинами" с Винницы, Житомира, Чернигова, Лубен, Прилук и т.д.
На рассии народ никогда не отличался свободолюбием, лапти и рабство в крови. Наместники исправно платили дань татаро-монголському игу 300 лет. Да и щас царек плешивий у власти сидит.
Победили фашизм - победим и рашизм.
Не могу говорить о Киеве, но в областном центре Черкассы с колбасой и мясом была напряжёнка. Люди занимали очередь с утра и дрались в этой очереди. Причём, это было несколько раз в неделю ( 2 или 3, уже не помню) и не было известно заранее, привезут колбасу или суповой набор. Качество молока было намного лучше, чем в России, лучше даже, чем сейчас. Украина жила лучше, но не намного.
Боюсь, наша российская традиция покупать друзей за счёт своего народа никуда не делась...
Идеологическая борьба с "миром капитала" уже при Хрущёве была перенесена в "соревнование систем" по материальному уровню жизни граждан. Поэтому у нас и появились "витрины жизни граждан СССР". Отсюда разное снабжение товарами и т.п. Когда появились магазины спецобслуживания, "Берёзки" и продажа в комиссионных вещей, которые привозили из-за границы... расслоение общества мещан только усилилось.
Отменили 6 Статью Конституции СССР и окончательно рухнул "бастион" управления страной, национализм в республиках стал для бывших партократов "рычагом к самостоятельности".
Да что тут судить и рядить о прошлом? Многие просто с восторгом говорят о правление Брежнева,забыв при этом вопиющие ошибки всего Политбюро.Помню в новостях если показывали Россию,то это были репортажи с металлургических или машиностроительных заводов,репортажи из Средней Азии были на фоне орущих их длинных труб и приготовления плова(какого-то очередного праздника),хроника из Кавказа-сбор фруктов и овощей(которые мы видели только на прилавках базаров),а Прибалтика кичилась своей лёгкой промышленностью и парфюмерией.А Украина всегда была где-то посредине,где лица горожан были довольные,сытые и упитанные.А России доставалось выплавлять чугун и сталь,выпускать легковые и грузовые машины на весь Союз,строить БАМ и Атоммаш,валить деревья в тайге и вылавливать рыбу в морях.