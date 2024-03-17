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Фанаты «Трабзонспора» подрались с игроками «Фенербахче», выбежав на поле после матча. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны

В 30-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» на выезде со счетом 3:2. Как сообщает Fanatik, после финального свистка игроки гостей начали праздновать победу, после чего их атаковали выбежавшие на поле болельщики «Трабзонспора».

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