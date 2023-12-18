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Десятки тысяч мигрантов высылают из России - процесс пошёл. Дальше больше?

Десятки тысяч мигрантов высылают из России - процесс пошёл. Дальше больше?

Депутаты Госдумы предлагают заменить выдворение мигрантов, нарушивших закон, на штрафы и обязательные общественные работы.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
депутатов на зарплату  простого бюджетника. Без льгот, доплат, премий и проч. На голую зряплату. Все равно сидят на нашей шее  и пользы никакой не приносят
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5 час.
лл
лина любимцева
НЕ ВЕРЮ я подобным извещениям о &quot;высылке&quot; мигрантов. КАК шлялись они по улицам, их дети, их семьи, так и шляются. Точно в таком же количестве. Полным-полно!! Я верю только своим глазам!!
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4 час.
Nikolay Kuchkov
Нужно таких депутанов выдворять из страны, всё зло идёт от чиновников,коррупция проела эту прослойку общества.Где-то видел цифру,что количество чиновников в России по сравнению со всем СССР увеличилось в 7 раз!!
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1 час.

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