Десятки тысяч мигрантов высылают из России - процесс пошёл. Дальше больше?

МС Марина Свобода депутатов на зарплату простого бюджетника. Без льгот, доплат, премий и проч. На голую зряплату. Все равно сидят на нашей шее и пользы никакой не приносят

лл лина любимцева НЕ ВЕРЮ я подобным извещениям о "высылке" мигрантов. КАК шлялись они по улицам, их дети, их семьи, так и шляются. Точно в таком же количестве. Полным-полно!! Я верю только своим глазам!!