ELDEN RING на PlayStation 5 Pro не достигает постоянных 60 FPS с функцией Game Boost Digital Foundry про...

ELDEN RING на PlayStation 5 Pro не достигает постоянных 60 FPS с функцией Game BoostDigital Foundry протестировали Elden Ring на PlayStation 5 Pro, чтобы узнать, помогли ли расширенные возможности консоли достичь 60 кадров в секунду.
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