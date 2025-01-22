Пишет советник-посланник Посольства Беларуси в Москве Александр ШПАКОВСКИЙ: Анатолий Борисович Чубайс последовательно занимал высокие государственные должности.
Кстати, о Чубайсе...
Комментарии
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Людмила Лиханова
КАКОЕ разграничение? Самому не смешно. Читайте их Талмуд - руководство к действиям против гоев т.е. против всех где приветствуются обман, убийство и прочее по отношению к гоям т.е. и к вам лично.
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3 час.
Людмила Лиханова
Маленький кусочек из Талмуда и не самый кровожадный
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3 час.
Валера Морозов
И 22 года работал рука об руку с нынешним Президентом, который его легко и отпустил вместе с награбленным. Или что- то не так?
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57 мин.
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