На фоне атак БПЛА на дата-центр «Яндекса» произошел сбой и в работе других сервисов. Пользователи сообщают о сложностях с загрузкой или использованием приложений магазина «Магнит», сервиса покупки цветов Flowwow, сайтов бистро «Вкусно и точка», провайдера Дом.