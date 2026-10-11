На фоне атак БПЛА на дата-центр «Яндекса» произошел сбой и в работе других сервисов. Пользователи сообщают о сложностях с загрузкой или использованием приложений магазина «Магнит», сервиса покупки цветов Flowwow, сайтов бистро «Вкусно и точка», провайдера Дом.
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