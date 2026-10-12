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Регионы России

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Белоруссия вооружилась лазерным комплексом «Шафран» для борьбы с беспилотниками

Белоруссия вооружилась лазерным комплексом «Шафран» для борьбы с беспилотниками

Армия Белоруссии получила на вооружение отечественный лазерный комплекс «Шафран», предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на расстоянии до 1500 метров.

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