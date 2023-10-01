Верка Сердючка станет следующим после Зеленского лицом Украины

Назначение бывшего футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко советником главы киевского режима Владимира Зеленского носит исключительно политический характер, считает политолог Игорь Никулин «С учетом того, что Зеленский стремительно теряет популярность, как и война, которую он затеял, тут уже любые средства хороши.
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