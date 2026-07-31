Минобороны Белоруссии готовит механизм отправки нерадивых аграриев в армию

Министерство обороны Белоруссии разрабатывает порядок отправки на военную службу и военные сборы руководителей и работников сельскохозяйственных предприятий, неудовлетворительно проявивших себя во время уборочной кампании и нарушавших трудовую дисциплину.
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