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Татар-информ

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Минобороны Белоруссии готовит механизм отправки нерадивых аграриев в армию

Минобороны Белоруссии готовит механизм отправки нерадивых аграриев в армию

Министерство обороны Белоруссии разрабатывает порядок отправки на военную службу и военные сборы руководителей и работников сельскохозяйственных предприятий, неудовлетворительно проявивших себя во время уборочной кампании и нарушавших трудовую дисциплину.

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Комментарии
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АД
Александра Дан
Армия это что исправительная колония для бездельников???????
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1 м.