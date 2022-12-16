Кубок IBU. Гонка преследования. Стремсхайм стартует 1-м, Ломбардо – 2-м, Улдал – 3-м, Александр Андерсен – 5-м, Фрацшер – 6-м

17 декабря на втором этапе Кубка IBU в Италии пройдет мужская гонка преследования.  Кубок IBU по биатлону-2022/23 2-й этап Риднау-валь Риданна, Италия Мужчины Гонка преследования Начало – 12.

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